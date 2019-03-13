Kadıköy'de anaokulunda yangın 2 katlı özel bir anaokulunda çıkan yangın, hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de özel bir anaokulunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi'ndeki 2 katlı özel bir anaokulunun oyun odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çocuklar okul görevlilerince tahliye edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya da sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle anaokulunda hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.