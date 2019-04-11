0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kadıköy’de bir otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı daha sonra takla attı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı

11 Nisan 2019 Perşembe 06:31
Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Olay, 02.00 saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Op. Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Ahmet Çiçek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce cadde üzerinde bulunan ağaca çarptı daha sonra çarpmanın etkisi ile takla attı. İHA'nın haberine göre; takla atan otomobilin içerisinde sürücü Ahmet Çiçek ve beraberinde bulunan Muhammed Çiçek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Muhammed Çiçek ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiyi otomobil içerisinden çıkararak ambulansa bindirdi. Sürücü Ahmet Çiçek’i ise itfaiye ekipleri testere yardımı ile otomobilden çıkartılarak ambulansa teslim edildi.

Otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek ve üstünden kimlik çıkmayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Muhammed Çiçek’in ise durumunun hafif olduğu öğrenildi
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 06:31
  1. istanbul
  2. trafik kazası
  3. Kadıköy
  4. 3 yaralı
  5. Ağır yaralı
  6. takla attı
  7. ağaca çarpan araç
  8. son dakika
  9. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diziden etkilendiler... Akaryakıt istasyonunu soydular kaçarken paraları düşürdüler
    1. Diziden etkilendiler... Akaryakıt..
    2. Brexit ertelendi! İşte tarihi...
    3. Kadıköy'de ağaca çarpan otomobil takla..
    4. Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü..
    5. Skandal 1915 önergesini kabul ettiler
    6. Binlerce elaman aranıyor ama işçi..
    7. Radara girince gerçek ortaya çıktı
    8. Acı haber gece yarısı geldi...Cesedine..
    9. Washington'da "Minyatürler:..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. "AB'nin birliğini gösteren yoğun ve..
    12. Endonezya'da sel
    13. Macron'dan Brexit açıklaması
    14. "AB'denen kısa zamanda ayrılmamız..
    15. AB'den İngiltere'ye "Brexit süresini..
    16. Caddebostan’da feci kaza: 2’si ağır 3..
    17. Brexit Zirvesi sonuç bildirgesi..
    18. AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e..
    19. AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim..
    20. Siirt’te kavga ihbarı alan polislere..
    21. "AB, Brexit'in ertelenmesi konusunda..
    22. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: "AB..
    23. Akaryakıt istasyonu soyguncuları..
    24. Botan Çayı’na uçan otomobil..
    25. Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü..
    26. Maskeli hırsızlar akaryakıt..
    27. Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya..
    28. HDP’den skandal: Türk bayrağını..
    29. Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem..
    30. 23 oyla seçilen Helvacıoğlu,..
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    ABD'de senatörler birleşti Türkiye'yi tehdit etti
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!
    Bakan Albayrak reform paketini açıklamıştı... CHP'den tehdit!

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"
    Mete Yarar'dan S-400 yorumu! "Dünyanın en modern silah sistemleri"