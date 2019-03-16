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Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 06:02
Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı.

Kadıköy’de 4 metruk bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yangında 4 boş bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, 03.00 saatlerinde, Kadıköy Zühtübey Mahallesi Şefikbey Sokak’ta meydana geldi. iddiaya göre kağıt toplayıcıların kaldığı yan yana duran tek katlı 4 boş binanın birinde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Yangın kısa sürede binayı sararken yanında bulunan 4 binaya da sirayet etti. Binalar kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 metruk binaya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.


“Madde bağımlıları ateş yakıp ısınmak istemiş olabilir”


Yangını gören bir vatandaş madde bağımlısı şahısların ısınmak için ateş yakmış olabileceğini iddia ederek, “Burada genellikle uyuşturucu maddesi kullanan, gençliğine yazık eden kişiler kalıyordu. Bizim de düşüncemiz bu arkadaşlar ateş yakıp burada ısınırken yangına sebep olmuş olabilirler. İnşallah kimse yoktur içeride kimsenin canı yanmaz” dedi.


Yangında 4 metruk bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 06:02
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