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Kadıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda kutladı.

23 Nisan 2019 Salı 15:24
Kadıköy’de 23 Nisan Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda kutladı. Bu yıl teması “Çocuk Hakları” olarak belirlenen şenlik gün boyu devam etti. Şenlikte her yaştan çocuk ilgi alanına göre bir etkinlik yer aldı.


Özgürlük Parkı’nda çocuk şenliği


Selamiçeşme Özgürlük Parkı tiyatrodan spora, müzikten karikatüre birbirinden farklı etkinlikleri ile 23 Nisan’ın en canlı noktalarından birisi oldu. Çocukları saat 12:30’da Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan Ritmin Yıldızları konseri karşıladı. Şenlik boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Pantomim Topluluğu’nun düzenlediği renkli kortejler, bando, canlı heykel performansları çocuklara keyifli anlar yaşattı. Performans sanatçıları 4-5 metre yükseklikten ip ve çemberler ile akrobatik hareketler sundu.



Söz çocukların olacak


23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kuruldu. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda çocuklar daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz aldı. Alanda ayrıca Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitapçığı dağıtıldı.



Her köşede bir atölye


Özgürlük Parkı’nın her köşesi her yaş grubuna uygun etkinliklerle donatıldı. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’; Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı(BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verildi.



Milli bayramlar Kadıköy’de daha coşkulu, daha farklı ve işten kutlanıyor


Etkinliğe katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’e has bir özellik bütün milli bayramlar Kadıköy’de daha coşkulu, daha farklı ve işten kutlanıyor. Bugün havada çok güzel. Kadıköylü vatandaşlar belediyenin etkinliklerinden yararlanıyorlar. Bugünün bir önemi daha var. Bugün hem çocuk bayramı hem de ulusal egemenlik bayramı. Herkes çocuk kalsın. Çünkü hepimiz dünün çocuklarıydık. Bugünün çocukları da yarının büyükleri olacak. Herkes çocuk kalırsa dünya daha güzel olur” dedi.



Özgürlük parkına Atatürk heykeli


Odabaşı, “Bana hep soruluyordu. İlk icraatınız ne olacak diye. Ben de ilk icraatımız çocuk kreşlerinin çalışma saatlerini değiştireceğim demiştim, değiştirdik. 2 Mayıs’tan sonra çocuk kreşlerimizde çalışma saatleri 07.30 ile 19.00 olacak. İkinci sözümde Özgürlük Parkı’nda Atatürk heykeliydi. Onunda yer tespitini yaptık. Önümüzdeki hafta içerisinde son bir mimari gözle ile bakıp onunda siparişimi vereceğiz. Hedefimiz 30 Ağustos’a yetiştirmek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 15:24
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