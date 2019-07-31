Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı! İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 14 günde girdikleri 15 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de evlerden hırsızlık yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 15 günde girdikleri 14 evden yaklaşık 40 bin lira, 10 bin dolar ve çok sayıda ziynet eşyasını çalan 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı. Daha önce "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler Deniz Ç. ile Kiraz K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin başörtüsü, şapka ve gözlük takarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları görülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.