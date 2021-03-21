‘Kadıköy Panteri’den derbi öncesi flaş mesaj
Derbi öncesi Beşiktaşlıların "Kadıköy Panteri" lakabını taktığı Siyah-beyazlıların eski golcüsü Daniel Pancu'dan paylaşım geldi.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kritik maç öncesi Beşiktaş'ın eski Rumen golcüsü Daniel Pancu'dan derbi paylaşımı geldi.
Pancu, 2005'te Beşiktaş'ın Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 4-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinde kaleye geçtiği bir fotoğrafı kullanarak "Bugün bir zaferle neredeyse şampiyonuz! Haydi kartallllllllll" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım,