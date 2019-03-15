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Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçelerinde son durum ne? Son seçim anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul ilçeleri olan Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki İşte Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepeilçelerinde seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

15 Mart 2019 Cuma 12:11
Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçelerinde son durum ne? Son seçim anket sonuçları 2019

ORC anket firmasının yaptığı 31 Mart son seçim anketinde İstanbul ilçeleri olan Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçelerinde son durum ne? Bilindiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisinin ittifak adayı Ekrem İmamoğlu; İstanbul için yarışıyor. Peki İşte Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçelerinde seçim anket sonuçları nedir? İşte son seçim anket sonuçları...

Son seçimleri (24 Haziran) en yakın tahminle bilen anket şirketi ORC, elindeki son anketi paylaştı.

İşte  İstanbul ilçeleri olan  Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ilçeleri son seçim anket sonuçları...

Mehmet Günyeli kimdir nerelidir? Mehmet Günyeli DSP Kadıköy belediye başkan adayı

CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı Gürsel Tekin mi olacak?

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CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

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AK Parti Pendik belediye başkan adayı kim oldu 2019?

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:11
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