Kadıköy istikametini yoğun siskapladı İstanbul, Anadolu Yakası’nda saat 06.

İstanbul, Anadolu Yakası’nda saat 06.00 sularında etkili olan yoğun sis sürücüleri zorlarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Kadıköy istikametine kadar etkili olan sis yaklaşık 45 dakika etkisini sürdürdü.

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