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Kadıköy, duvarlarını süsleyecek Mural’larını birlikte seçiyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Muralist Kadıköy Festivali 2019, 19 Ağustos’ta başlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:25
Kadıköy, duvarlarını süsleyecek Mural’larını birlikte seçiyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Muralist Kadıköy Festivali 2019, 19 Ağustos’ta başlıyor.


Kadıköylüler Muralist Kadıköy Festivali kapsamında Kadıköy’ün duvarlarını renklendirecek murallardan 2 tanesini birlikte seçiyor. Bu murallardan bir tanesi Kadıköy Belediyesi hizmet binası duvarına çizilecek Atatürk temalı duvar resmi olacak.


Atatürk resmi 29 Ekim’de tamamlanacak


Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü anısına özel bir çalışma olarak hazırlanan Atatürk temalı duvar resmi Kadıköy Belediyesi binasına uygulanacak. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından çizimine 1 Ekim’de başlanacak ve 29 Ekim’de tamamlanacak çalışma için 3 Atatürk temalı fotoğraf internet üzerinden halk oylamasına sunuluyor. En fazla oyu alan fotoğraf, sanatçı tarafından Kadıköy Belediyesi Hizmet Binasının cephesine resmedilecek. Bu fotoğraflar “Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı seçildiği tarihteki fotoğrafı (1923)”, “Mustafa Kemal Atatürk çiftlikte denetimde” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda karşılanışı (1929)” temalarını içeriyor.


Kolombiyalı sanatçı Kadıköylülere soruyor: Hangi mural?


Bir diğer oylamaya sunulan eser Kolombiya temalı mural olacak. Kolombiya Elçiliği ile ortak yürütülecek ve Vertigo Graffiti ekibinin Türkiye’de yapacakları çalışma için 3 taslak hazırlandı. Türkiye ve Kolombiya’nın ortak noktası tarım ve zanaat kültürünün ön plana çıktığı 3 eserden birisi internet üzerinden halkın beğenisine sunulacak. En fazla oyu alan eser, Kadıköy Belediyesi’nin bir diğer cephesinde Kadıköylülerin beğenisine sunuluyor. Mural için hazırlanan eserler: “Yaşam yılları”, “Kahve tarlalarında çocukluk” ve “Kahvenin geleceği” isimleriyle oylamaya sunuluyor.


Halk oylaması için internet başına


Muralist Kadıköy Festivali 2019 programı için www.muralist.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Halk oylaması için http://anket.muralist.com.tr/ adresinden oyunuzu belirtebilir, hangi resimlerin Kadıköy’ün duvarlarında olmasını istediğinizi belirtebilirsiniz.


Renkli bir festival başlıyor


6 yabancı ve 3 yerli sanatçının da katılacağı festivalde Kadıköy’ün duvarları bu yıl da Mural sanatıyla renklenecek. 19 Ağustos’ta başlayacak festival kapsamında duvarları süsleyecek muralların yanı sıra sanatçılarla söyleşiler, ‘Resmin Sokak Hali’ adıyla düzenlenecek fotoğraf sergisi, çocuklarla mural atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenecek.


Bugüne kadar yerli yabancı birçok sanatçının katıldığı Muralist Kadıköy Festivali ile boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün sokakları açık hava sergi salonuna dönüştü ve 2012-2018 yılları arasında 24’ü yabancı olmak üzere 36 sanatçı 36 duvarı özgün çalışmalarıyla renklendirdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:25
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. sergi

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