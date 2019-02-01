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Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş bırakma eylemi

Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle işçiler, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi - Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri:"Süreç de tıkandığı için bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç belli bir noktaya gelmezse eylemlerimiz devam edecek"

01 Şubat 2019 Cuma 09:41
Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş bırakma eylemi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın 1 No'lu şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçiler, iş bırakma eylemi yaptı.

Sendika üyesi işçiler, belediye birasından alkışlar eşliğinde "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Hak hukuk adalet", "Kasadaki para işçinin hakkı" şeklinde slogan atarak dışarı çıktı. Belediyenin garajına inen işçiler daha sonra yine slogan atarak, belediye önünde toplandı.

Genel-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, burada yaptığı açıklamada, 2 aydır yürüttükleri toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığını ifade etti.

Tanyeri, taleplerinin masum olduğunu aktararak, "İşçilerin talepleri doğrultusunda ücretsel anlamda evimize ekmek götürmekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Süreç de tıkandığı için süreçle birlikte bugün 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç belli bir noktaya gelmezse eylemlerimiz devam edecek." dedi.

Zaman zaman halay çeken işçilerin saat 08.00'de başlattıkları eylemin, saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi..

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:41
  1. iş bırekme eylemi
  2. Kadıköy Belediyesi

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