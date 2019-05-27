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Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

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27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:55
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Yangında 2 kişin hayatını kaybetti"

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:55
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