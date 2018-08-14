Kadıköy 2018 kurban kesim yeri Kadıköy kurban satış pazar yerleri

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban pazarları ve İstanbul hayvan satış yerleri nerede? Kadıköy kurban satış yerleri nerede? Kadıköy kurban kesim kurban kesim yerleri ve kurban satışının gerçekleştirileceği alanlara dair tüm detaylar haberimizde.

Göztepe Merdivenköy Mah. Çocuk Esirgeme Kurumu Arsası Yılmaz Kardeşler Oto Yıkama (Süleyman Hilmi Yılmaz) Oto Yıkama Acıbadem Mah. Onur Sok. No: 10- 1305 Ada 1 Parsel 0216 326 80 01 - 0532 672 86 53

STS Oto Yıkama (Suat Erdoğan) Oto Yıkama Dumlupınar Mah. Mandıra Cad. No: 129/1 2254 Ada 11 Parsel 555 667 00 12

Meydan Oto Yıkama (Mehmet Salih İpekçi) Oto Yıkama Eğitim Mah. Babacan Sok. No: 1- 3075 Ada 2 Parsel 530 516 21 31

Emin Oto Yıkama (Mehmet Elgay) Oto Yıkama Eğitim Mah. Yeşilköy Sok. No: 39 544 872 10 01

Elit Oto Yıkama (Hüseyin Aydoğan) Oto Yıkama Fikirtepe Mah. Hızırbey Cad. No: 92 539 671 21 27

Yörük Oto Yıkama (Berat Doğan) Oto Yıkama Fikirtepe Mah. Hızırbey Cad. No: 122/1 - 1229 Ada 75 Parsel 538 420 37 75

Şola Oto Yıkama (İlhan Çelik) Oto Yıkama Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. No: 19- 21 , 1370 Ada 26 Parsel 216 340 54 05 536 602 19 03

Pakiş Oto Yıkama (Yusuf Filiz) Oto Yıkama Fikirtepe Mah. Hızırbey Cad. No: 82/A , 3035 Ada 16 Parsel 554 937 67 90

Fikirtepe Eğitime Yardım Derneği (Yusuf Eyüp Şahin) Dernek Fikirtepe Mah. Caniçi Sok. No: 14 2218 Ada 21 Parsel 216 550 27 26

Aycibin Oto Yıkama (Murat Aycibin) Oto Yıkama Sahrayıcedid Mah. İmam Ramiz Sok. No: 31/A 536 482 52 43

Dosteller İşitme Engelliler İlköğretim Okulu (Yadigar Dincel) Okul Göztepe Mah. Bestekar Ziya Sok. No: 9 - 407 Ada 24 Parsel 216 358 09 61

Kürşat Oto Park (İlhami Demirel - Hüseyin Cihan) Oto Yıkama Hasan Paşa Mah. Uzun Çayır Cad. No: 16 - 498 Ada 5 Parsel 216 339 09 78 535 748 96 56

Murat Kılıç Oto Yıkama Koşuyolu Mah. Dinleç Sok. No: 3 - 1066 Ada 37 Parsel 532 425 01 42 216 340 08 60 Kılıç Oto Yıkama (Halis Kılıç) Oto Yıkama Koşuyolu Mah. Dk. Eyüp Aksoy Cad. No: 39 532 425 01 41

Şahkulu Sultan Külliyesi (Mehmet Tural) Oto Yıkama Merdivenköy Mah. Tekkealtı Sok. No: 7 - 737 Ada 11 Parsel 216 368 55 25

Göztepe Semiha Şakir Huzur Evi (Ali Faruk Berber) Huzur Evi Merdivenköy Mah. Şair Arşi Cad. No: 56 - 3234 Ada 16 Parsel 216 358 29 42