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KADES uygulaması etkili oldu

İçişleri Bakanlığınca, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için alınan önlemlerle "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" mobil uygulaması sayesinde kadın cinayetlerinin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında azaldığı bildirildi

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:34
KADES uygulaması etkili oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için alınan önlemler ile Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması sayesinde kadın cinayetlerinin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında azaldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, Bakanlık tarafından yürütülen bazı projeler kapsamında 2018'deki faaliyet ve veriler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, şiddete maruz kalan kadınların telefonlarının cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve olay yerine en yakın ekiplerin sevk edilmesini sağlayan KADES mobil uygulamasını, 54 bin 52 kadın indirdi. Uygulama ile 7 bin 415 kadın ihbarda bulundu.

Uygulama ve alınan önlemler sayesinde 2017'deki kadın cinayeti sayısı 353 iken, 2018'de 279'a düşerek yüzde 21 azaldı.

- Ölümlü kaza sayısı yüzde 8,2 düştü

Bayramlardan önce alınan yoğun güvenlik önlemleri, havadan trafik denetimi, maket araç uygulaması, ortalama hız denetimleri, trafik eğitimleri ve "#kırmızıdüdük" kampanyasıyla ölümlü kaza ve hayatını kaybeden kişi sayılarında önemli ölçüde düşüş yaşandı.

2018'de, 2017 yılına göre sürücü belgesi sayısı yüzde 4, trafikteki motorlu araç sayısı da yüzde 3, trafik denetimleri de yüzde 14,2 yükseldi.

Trafikteki motorlu taşıtların artmasına rağmen 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 8,2 ve hayatını kaybeden sayısı ise yüzde 7,3 azaldı.

Öten yandan, ülke genelinde 12 bin 276 afet ve acil durum toplanma alanı belirlendi, bin 736 afet ve acil durum olayına 8 bin 288 personel ve 2 bin 263 araçla müdahale edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:34
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. KADES
  3. Kadın Cinayeti
  4. Ölümlü Trafik Kazası
  5. Twitter

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