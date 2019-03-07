Kader mahkûmlarını yeniden topluma kazandıracak protokol

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile mahkûm ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için ortak çalışmalar yürütülecek. 3 yıl sürecek proje boyunca kader mahkûmlarına psikolojik ve sosyolojik destek sağlanacak.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’nde kalan erkek ve çocuk hükümlü-tutuklulara psikolojik ve pedagojik destek sağlayarak sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler yoluyla ıslah süreçlerini oluşturacak protokol imzalandı. Protokol imza töreni öncesinde kısa bir açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, ceza infaz kurumlarının maksatlarının sadece hükümlülerinin cezalarının infâzı olmadığının altını çizdi. Hükümlülerin eğitimleri, rehabiliteleri ve iyileştirmeleri adına değişik sosyal projeler geliştirmenin önemine işaret eden Başsavcı Uğurhan Kuş, “Ceza infaz sisteminin farklı bir amacını daha gerçekleştirmek adına sizlerle birlikte bu projeyi imzalayacağız. Maksadımız infaz kurumunda kalan hükümlü, tutuklu kardeşlerimizin eğitimlerini biraz daha ileriye götürebilmek, iyileştirmek, rehabilite etmek ve tekrar topluma hazır etmektir. Bu anlamda projenin çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı üniversite yönetimine ve akademisyenlerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokolün katkılarını olarak yakın zamanda görmeye başlayacağız” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise, ceza infaz kurumundaki hükümlülerin eğitimine yönelik böylesine bir protokol imzaladıkları için mutluluk duyduklarını söyledi. Protokolün ilk amacının buradaki hükümlülerin eğitimi ve gelişimine yönelik olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Protokolün bizim için önemli olan diğer tarafı ise sosyal sorumluluk projesi olarak üniversitemizin ihtiyaç duyulan alanlarda kentteki diğer kurumlar ile iş birliği gerçekleştirmeye açık olmasıdır. Aynı zamanda imzaladığımız protokolü yaşadığımız şehrin kurumlarıyla beraber çalışabilme kabiliyetimizi ve kapasitemizi göstermek açısından önemli bir ölçü olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu tür çalışmalarda da gönüllü olmaya devam edeceğiz. Protokolümüzün iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklulara psikolojik ve pedagojik destek sağlayarak sosyal kültürel ve sanat faaliyetleri yoluyla onların ıslah sürecine destek olacak. Protokolle aynı zamanda cezaevi personelinin de psikolojik, iletişim ve meslekî motivasyon alanlarında desteklenerek kurumlar arasında karşılıklı dayanışma ve iş birliğinin sürdürülmesi hedefleniyor. İmza töreninin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, cezaevi içerisindeki tekstil atölyelerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.