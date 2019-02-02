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Kader Buse'yi "balıkçı ağı" ile arıyorlar

Kemer ilçesinde meydana gelen hortumda kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları kapsamında 7 balıkçı teknesi tarafından derenin denizle buluştuğu alana ağ atıldı

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:28
Kader Buse'yi "balıkçı ağı" ile arıyorlar

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları kapsamında 7 balıkçı teknesi derenin denizle buluştuğu alana ağ attı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 72 kişinin katılımıyla devam ediyor.

Kader Buse Acar'ın savrulduğu Ağva Deresi'nden denizle buluşan bulanık suyun deniz suyundaki görüş mesafesini düşürdüğü ve bu nedenle bölgede dalgıçlarla arama çalışmasının güçlükle yapıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kemer Balıkçı Barınağındaki balıkçı teknelerinden yardım istedi. Arama çalışmalarının yapıldığı derenin denizle buluştuğu bölgeye gelen 7 balıkçı teknesi, sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde uzatma ve parakete ağı attı.

Balıkçıların bu yöntemle birkaç gün Acar'ı arayacakları belirtildi.

Öte yandan bölgede 28 dalgıcın da arama çalışması devam ediyor. Dalgıçlara sahil güvenlik botları da eşlik ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Anne kurtarılmış, sele kapılan kızı ise kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:28
  1. Antalya
  2. Arama
  3. jandarma
  4. Kader Buse Acar
  5. Sahil Güvenlik

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