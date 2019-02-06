0553 313 94 23

Kader Buse'yi arama çalışmalarına fırtına engeli

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde 14 gün önce annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:56
Kader Buse'yi arama çalışmalarına fırtına engeli

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde 14 gün önce annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına fırtına nedeniyle ara verildi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle Buse'nin kaybolduğu Ağva deresi ve denizde, bugün sabah dalgıçlar arama yapamadı.

Dere debisinin yükseldiği gözlenirken, denizdeki arama girişimine ise dev dalgalar engel oldu.

Jandarma ekipleri, dere kenarı ile bölgede araçlarla devriye görevine devam etti.

Hava şartlarının elverişli olması halinde arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:56
  1. Antalya
  2. Arama
  3. fırtına
  4. hortum
  5. Kader Buse Acar
  6. Kemer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'daki cinayet davası
    1. Konya'daki cinayet davası
    2. Rusya duyurdu: Çekiliyoruz
    3. Ahmet Ağaoğlu itiraf etti: İflasın..
    4. Akbank Kısa Film Festivali jüri..
    5. GRAFİKLİ - Eski Yargıtay üyesinin ses..
    6. Avrupa borsaları
    7. Trabzonspor'da genç kaleciler güven..
    8. “Huawei, Turkcell için güvenilir bir..
    9. Karatenin "Bulut" kardeşleri
    10. ASELSAN ve savunma sanayicileri Güç..
    11. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea..
    12. İran'ın Irak sınırındaki taş evler..
    13. İhracatı zirveye otomotiv ile 46 ürün..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'a geliyor
    15. Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak..
    16. PKK'nın inlerine girildi! İşte içinden..
    17. AB'yi kuran Maastricht Anlaşması 27..
    18. Döviz hesapları bir yılda 220,5 milyar..
    19. Radyasyonu emen seramik
    20. TCMB'den repo ihalesi
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"