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Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak

Antalya Kemer’de 24 Ocak’ta hortum felaketinde otomobilinin dereye uçması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın ismi, kaybolduğu Sanayi Caddesi’ne verilecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:20
Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak

Antalya Kemer’de 24 Ocak’ta hortum felaketinde otomobilinin dereye uçması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın ismi, kaybolduğu Sanayi Caddesi’ne verilecek. İsim değiştirme kararı Kemer Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

 

Kemer Belediye Meclisi, 31 Mart seçimleri öncesi son toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyelerine bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "5 yıl boyunca birlikte sevindiğimiz, birlikte üzüldüğümüz, bazen de birbirimizi üzdüğümüz günler oldu. Bu süre zarfında kalbini kırdığımız meclis üyemiz varsa özür diliyorum. 5 yıl boyunca Kemer’e güzel hizmetler verdiğimize inanıyorum" dedi.



Kader Buse Acar’ın ismi verildi

 

Kemer Belediyesi meclis toplantısında 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer’i vuran hortum felaketinde otomobilinin dereye uçması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın isminin, kaybolduğu Sanayi Caddesi’ne verilmesi oy birliği kabul edildi. Başkan Mustafa Gül, "Hortum felaketinde zarar gören 35 ev ile 19 iş yerinin tadilatı, belediye ekiplerimiz bir hafta içinde tamamladı. Ancak hortumda kaybolan kızımızın hala bulunamaması bizi büyük bir üzüntüye sevk etti. Acar ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve Kader Buse Acar’ın ismini yaşatmak için, kızımızın kaybolduğu Sanayi Caddesi’nin ismini Kader Buse Acar Caddesi olarak değiştiriyoruz. Acar ailesine tekrar sabırlar diliyorum" diye konuştu

 

Toplantı sonunda meclis üyeleri tek tek söz olarak veda konuşmalarını yaptı. Başkan Gül de meclis üyelerine 5 yıllık hizmetlerine teşekkür etmek amacıyla hazırlattığı şükran plaketlerini verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:20
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