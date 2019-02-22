KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldı.

Bayburt Temsilciliğinin açılışında konuşan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yâd edildiği günlerde KADEM’in 46. temsilciliğini açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, Türk insanının Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de hep birlikte her konuda özveriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Gümrükçüoğlu, “Bizler KADEM olarak kendi kültürel değerlerimizi ihya etmeye, aileyi kuvvetlendirmekle başladık. İnsanlarda birlik duygusu oluşturmak adına birbirine rakip olan kadın ve erkek algısı yerine birbirini tamamlayan ’iki insan’ anlayışını benimsedik” dedi.

Gümrükçüoğlu, toplum hayatının her noktasında zorlayıcı şartlara göğüs gererek çalışan kadınların vatana önemli hizmetler sunduklarını, bununla birlikte ev içinde emek sarf eden kadınların da aileye ve ülke ekonomisine katkısının rakamlarla ölçülemediğini vurguladı. Gümrükçüoğlu, “Bizler, modern dünyanın kalıplarıyla şekillenmiş tek bir kadın modeli yerine farklı kültürlerden beslenmiş, farklı kadın kimliklerinin toplumları daha da zenginleştireceğine inanıyoruz. Son dönemde Batı etkisindeki kadın tasavvurundan dolayı birtakım savrulmalar yaşamış ve bazı kalıpları benimsemeye zorlanmış olsak da huzur ve mutluluğun ancak kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmakla mümkün olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, kadınla erkeğin toplumda hangi rolleri alacağı konusunda temel referans İslam dini olduğu için aklımız ve gönlümüzün rahat olması gerektiğini vurgulayarak, “Hiçbir kanun koyucunun, akademisyenin veya kadın hakları savunucusunun bize Allahu Teala kadar adil davranamayacağını biliyoruz” dedi.

Bayraktar, güncel kadın tartışmalarının tamamına yakınının modernite ve yanlış geleneklerden kaynaklı olduğunu ve kadının çalışmasının Peygamber Efendimizin çağında veya büyükannelerimizin tarlada aileleriyle çalıştığı günlerde sorun olmadığını söyleyerek, “Bu durum şimdi niye sorun hiç düşündünüz mü? Modern çağ ilk başta babayı, sonra anneyi, sonra da çocuğu para, makam, kariyer, sosyal medya ve daha birçok ayartıcı ile ailesinden koparıyorken, anne çalışmayınca tüm bu sorunların ortaya çıkmayacağını sanmak gerçekçi mi? Annelerimiz tarlada çalışırken de, evle ilgilenirken de kendileri de, çocukları da dört duvar arasında bir başlarına değillerdi. Ne zamanki hayat şartları insanları çekirdek aileler olarak böldü, çocuğun bakımı da, annenin hayata katılımı da zorlaştırıldı. Bu zorluğu aşmak için belki büyük aile ve mahalle hayatına geri dönmeliydik. Fakat modernite çözümün kadının çocuk yapmamasında olduğunu dayattı bize. Bunu asla kabul etmeyecek olan bir kesim, o zaman kadın çalışmasın demeye başladı. Halbuki asıl sorun o değildi” ifadelerini kullandı.

“KADEM mevcut sorunlara yeni bir bakış açısı getirdi”

Açılışın son konuşmasını yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, STK’ların önemine değinerek, “STK’ların varlığı kadar önemli olan bir diğer husus da ’yeni bir şey’ söyleyebilmesidir. Bu bağlamda KADEM’in de kuruluşundan beri hedeflediği en önemli hususlardan biri mevcut sorunlara yeni bir bakış açısı getirmektir. KADEM getirdiği yeni bakış açısı çerçevesinde yapılan kadın hakları savunuculuğuna ’cinsiyet adaleti’ penceresinden bakmayı sağlama gayretindedir. Bu bakış açısının rekabetten çok tamamlayıcılığı, çatışmaktan çok adil zeminde uzlaşıyı ön plana çıkardığı görülmektedir” dedi.

Açılışa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Çoskun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer ile KADEM Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.