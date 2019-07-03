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KADEM’den ’Belediye’nin kira ödemesine’ açıklama

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kırşehir Belediyesi tarafından açıklanan temsilciliğin ’elektrik, doğalgaz ve kira bedellerinin belediye tarafından ödeniyor’ beyanınaaçıklama yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
KADEM’den ’Belediye’nin kira ödemesine’ açıklama

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kırşehir Belediyesi tarafından açıklanan temsilciliğin ’elektrik, doğalgaz ve kira bedellerinin belediye tarafından ödeniyor’ beyanınaaçıklama yaptı.



KADEM İl Temsilcisi Seher Ünsal, yaptığı açıklamada;


"Geçtiğimiz 9 Mayıs tarihinde gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı tarafından açıklanan temsilciliğimizindoğalgaz, elektrik ve kira ödemelerinin belediye tarafından karşılandığı şeklindeki beyanı karşısında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. 01 Mayıs ve 31 Ekim 2018 tarihleri arasında sadece altı aylık kira bedeli, 18 Nisan 2018 tarihinde derneğimiz ve belediye arasında imzalanan “Kentsel Alanda Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi”adlı protokol kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından ödenmiştir." denildi.



Ünsal, kira bedellerinin nasıl karşılandığını ve hangi yasaya dayandığını ifade ettiği açıklamasında "İlgili ödeme, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendine dayanmakta olup, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yapılan protokol kapsamında, temsilciliğimizin, Kırşehir’de yaşayan kadınların faydalanabilmesi için çeşitli konularda ’kurs, eğitim, konferans ve bilgilendirme toplantıları düzenler ibaresi’gereğidir.


Temsilciğimizin, 1 Kasım 2018–1 Haziran 2019 kira bedelleri KADEM Genel Merkezi tarafından ödenmiştir ve ödenmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.



Millet İttifakı’nın adayı olarak girdiği seçimleri kazanan CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ise 9 Mayıs tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında İlim Yayma Cemiyeti ve Yeni Eğitim Derneğinin TOKİ’den aldığı dairelerin ve Kadın ve Demokrasi Derneğnin (KADEM) ödenen kirasının iptal edildiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:44
  1. doğa

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