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KADEM'den Babalar Günü'ne özel video

Babalar Günü'ne özel hazırlanan video, sosyal medyada #BenimBabam etiketiyle birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı

14 Haziran 2019 Cuma 16:18
KADEM'den Babalar Günü'ne özel video

İSTANBUL (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), #BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Özel video, KADEM'in resmi Twitter hesabı @kademorgtr'da, "Kim bilir ne zorlu yollardan geçtin de geldin bugüne... Kaç gece geçti uykusuz... Kim bilir saçımın teline bile zarar gelmesin diye ne çok çaba gösterdin... Bazen belki acıyla, bazen de küçük tatlı heyecanlarla bekledin belki yolumu… #BenimBabam #BabalarGünü" ifadeleriyle yayımlandı.

#BenimBabam etiketi ile sosyal mecralardan yayımlanan video birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.



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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:18
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