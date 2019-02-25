KADEM’den “Aileyi Besleyen Değerler” konferansı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği tarafından Ailenin Güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında “Aileyi Besleyen Değerler” konulu konferans düzenlendi.

Samsun İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü katıldı. Ailenin güçlendirilmesi konusunda bir dizi çalışmaya imza atan KADEM Samsun Temsilciliği, açıldığı tarihten itibaren aileye dair eğitim ve seminerler düzenliyor.

KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı yaptığı konuşmada, “Hepinizin bildiği üzere KADEM olarak, Kadın ve aileye yönelik hayatı anlamlandıran her konuyu çalışma sahamız içerisinde kabul ediyoruz. Bu inançla kadınlarımızın birikimlerini, yeteneklerini verimli bir şekilde kullanacakları uygun zeminin sağlaması için gayret ediyoruz. Aile, bireyin kendini gerçekleştirmesi için önemli olduğu kadar, güçlü toplumların varlığını devam ettirmesi açısından da elzemdir. Aile, hayata ilk adım attığımız yerdir. Doğru ve yanlışa dair standartlarımız, aile içinde oluşur. İçine doğduğumuz ailenin koşulları, hayata karşı olan duruşumuzu şekillendirir. Ailenin temellerinin sağlam olması kadar, devamı noktasında da değerlerin elzem olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle Doç. Dr. Ülfet Görgülü hocamıza bizlere olan değerli katkıları için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın ilgi ve destekleri için de İl Müftülüğümüze ve İl Müftü Yardımcımız Özlem Kalyoncu Şirin hocamıza nazik ev sahiplikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Aile herkes için en değerli ve kıymetli bir varlıktır”

“Aile herkes için en değerli ve kıymetli bir varlıktır” diyerek konuşmasına başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Doç. Dr. Ülfet Görgülü ise, “Bugün ailemizde huzuru yaşamaya, kurulan aileleri korumaya veya sürdürmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Eğer biz ailemize sahip çıkar, onun kıymetini değerini takdir eder vemuhafaza edebilirsek ailemizin de bizim ona verdiğimiz değerden fazlasını karşılık olarak bize vereceğini biliyoruz. Bugün aileyi tehdit eden içten ve dıştan problemin var olduğunu biliyoruz. Aile üzerinde ne kadar durulsa, konuşulsa yeridir” diye konuştu.

“Su ve gıda bedeni besliyor, aileyi de besleyen değerler var”

Aileyi besleyen ve koruyan anlatırken örnekler verip kıyaslar yapan Görgülü, şunları kaydetti: “Bir şeye bakar emek verir beslerseniz onu geliştirirsiniz. Allah bizi yarattı, onun verdiği emaneti bedeni, ruhu, sağlık sıhhati korumak için kendimize dikkat etmeye özen göstermeye çalışıyoruz. Bunun için de beslenmeye çalışıyoruz. Bir insanı bedenen sağlıklı kuvvetli güçlü olması onun aynı zamanda sağlıklı güzel yaşayan bir kul olması içinde önemlidir. Hem Allah’a sorumluluklarımızı hem de birey olarak ailemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bizi de besleyen şeyler vardır. İnsanlar su ve gıdalar ile bedenlerini besliyorlar. Aileyi de besleyen değerler var. Farkına varabilmek, o değerleri anlamak, yaşamak bu şekilde sağlıklı güçlü huzurlu aileler kurup sürdürebilmek en büyük sorumlulukların başında geliyor.”