KADEM'den açıklama: Uluslararası bir vakıftan fon almadık Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada "Uluslararası bir vakıftan fon almadı. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır."dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında sosyal medyadaki iddialara cevap verdi. "Uluslararası vakıftan fon almadık" Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan ithamlara karşı, "Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor." ifadeleri kullandı. .

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.