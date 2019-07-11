KADEM'den açıklama: Uluslararası bir vakıftan fon almadık
Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada "Uluslararası bir vakıftan fon almadı. KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır."dedi.11 Temmuz 2019 Perşembe 11:42
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı basın toplantısında sosyal medyadaki iddialara cevap verdi.
"Uluslararası vakıftan fon almadık"
Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, uluslararası vakıflardan fon alındığına dair yapılan ithamlara karşı, "Biz uluslararası vakıftan fon almadık. AB'nin bazı projelere başvurduk. Bunun dışında bir şey yoktur. İftira atılıyor." ifadeleri kullandı.
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