0553 313 94 23

KADEM Kırşehir’de sosyal destek ve kamu erişim projeleri hazırlıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kırşehir’de sosyal destek ve kamu erişim projeleri hazırlıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
KADEM Kırşehir’de sosyal destek ve kamu erişim projeleri hazırlıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kırşehir’de sosyal destek ve kamu erişim projeleri hazırlıyor.


Geçtiğimiz yıl kurulan ve temsilciliğini Seher Ünsal’ın yürüttüğü dernek; gençlerin sosyal kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek, onları hayata hazırlamak, sahip olduğu değerleri ve tecrübelerini paylaşmak amacıyla çalışmalar yapıyor.



Çalıştay, konferans, sempozyum, panel ve araştırma yayınları ile Kırşehir’de kadının ve ailenin toplumdaki önemine dikkat çekmek istediklerini ifade eden Ünsal, "Gençlerimizin çağı doğru okuyabilen bireyler olarak yetişmesi yanında aile olabilmenin ve ailede kadın ile toplumdaki kadının önemini yaptığımız her çalışmada anlatma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle de toplumun herkesiminden kadınlarımızın derneğimize olan ilgisi ve çalışmalarımıza katkısı bizleri mutlu ediyor."dedi.



Sosyal desteklerle ilgili toplumun yapılan her faaliyetle bilgilendirildiğini anlatan Ünsal, "Kadının toplumdaki yeri ile birlikte sosyal,siyasal, ekonomik değişimlerin farkında olarak toplumumuzun gelişim aşamasına katkı sunmak için her platformda kadını ve onun gelişiminin her faaliyeti önemsiyoruz. KADEM olarak Cacabey Meydanında kurduğumuz ve binlerce kişinin katılım gösterdiği ’açık hava kütüphanesi’ çalışmamız çok etkili oldu. İnsanlar, kitap alıp okurken kitap getirip destekte oldu. Okuma ve araştırma isteği olan her kişiye katkı sunduk. Öz değerlerini benimsemiş ve kadını toplumda hak ettiği yere getirecek her türlü çalışmada yer alıyoruz. Kadın ve aileye verilen her türlü destekten düzenlediğimiz kurslarla bilgilendirme yapıp haklarından yararlanmaları için destek sunuyoruz. Ergenlik dönemi,sevgi, üslup, istişare gibi alanlarda yaptığımız her bilgilendirme çalışmasınında olumlu sonuçlarını aldık."diye konuştu.



KADEM Kırşehir’de şehit ve gazilere tanınan haklar, tarım desteklemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar hakları, iş kurma ve işsizlik yardımları, sağlık yatırımları, eğitim ve çocuk yardımları gibi alanlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
  1. kitap
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: İstanbul'a borcum var
    1. Binali Yıldırım: İstanbul'a borcum var
    2. Yerel seçim öncesi son anket!
    3. Söke Adliyesi’nden kan bağışı
    4. Türk Telekom, Nokia’nın yeni Bulut..
    5. Kıbrıs Gazisi, askeri törenle toprağa..
    6. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    7. 100 Yaş Evi üyeleri yabancı dil..
    8. PSA Grubu'nun 2018 yılı finansal..
    9. Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran..
    10. Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı..
    11. Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120..
    12. O örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    13. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    14. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    15. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    16. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    17. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    18. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    19. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    20. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor