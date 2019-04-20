KADEM, Kırşehir’de ’Kadın Emeğinin Kooperatifleşme Yolu ile Değerlendirme’ konferansı düzenledi

Kırşehir’de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) , ’Kadın Emeğinin Kooperatifleşme Yolu ile Değerlenmesi’ konferansı düzenlendi.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde düzenlediği konferansta, Kırşehir’de kooperatifçiliği özellikle kadınlara öğretmek ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiğini belirtti. Türkiye’nin gelişmesinde kooperatifçiliğin önemli olduğunu aktaran Kaptanoğlu,"Kadın emeğinin güçlendirilmesi yoluyla, artık endüstrileşme aşamasına gelmemiz lazım. Kooperatif ancak insanların hür iradeleriyle ve paralarıyla bir şeyler açabildiği yerlerde olur. Kooperatifte batarsa hep birlikte batıyor. O yüzden herkes daha çok çalışacaktır. Kazanmasanız bile bir işletme açtığınız da tüm devletlerde belirli miktar kazandığınız varsayılır ve buna göre bir ücret alınır" dedi.

Konferans, karşılıklı soru cevap bölümünün yapılmasıyla sona erdi.