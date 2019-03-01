KADEM Kırşehir Şubesi, 28 Şubatta kadını anlattı

KIRŞEHİR (İHA) – Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 28 Şubat nedeniyle dernek binasında bir araya geldiği kadınlara 28 Şubat sürecini ve kadının bu süreçte aldığı pozisyonu anlattı.

KADEM Kırşehir Şube Başkanı Seher Ünsal’ın anlattığı ve 28 Şubat sürecinde nelerin yaşandığının konu edildiği programda kadınlara; yaşam tarzı, görüşü ve eğitim hakkının nasıl engellendiği anlatıldı.

Dernek binasında konuşan Ünsal, “Demokrasiye balans ayarı şeklinde ifade edilen darbe sürecinde Ankara’da tanklar sokağa çıkarılmış, dönemin medya organları ile psikolojik harp teknikleri kullanılarak ülkede kaos ortamı oluşmasına zemin hazırlanmıştır. Milyonlarca insan dini veya siyasi görüşü sebep gösterilerek fişlenmiş, başörtülü kadınların kamu kurumlarında eğitim alması ve çalışması engellenmiş, ikna odalarında giyim tarzlarından vazgeçmeleri konusunda baskı uygulanmış ve kararlarını değiştirmeyenler bulundukları kurumlardan atılmıştır.”dedi.

İnsanların düşünce ve inançlarından dolayı ötekileştirildiğini belirten Ünsal konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Düşünce ve inançlarından dolayı bireyleri ötekileştiren, toplumda kutuplaşma ve keskin ayrılıklara sebep olan 28 Şubat dönemi uygulamaları, insan hak ve özgürlerini yok sayarak kendi halkını yıllarca mağdur etmiştir. Türkiye’de yaşanan darbe tecrübeleri, millet 15 Temmuz direnişiyle artık tarihe gömmüştür.”