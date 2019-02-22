KADEM Bayburt şubesi açıldı

BAYBURT (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "İnsanlarda birlik duygusunu oluşturmak adına birbirine rakip olan kadın ve erkek algısı yerine, birbirini tamamlayan iki insan anlayışını benimsedik." dedi.

Gümrükçüoğlu, KADEM Bayburt Şubesinin bir düğün salonunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun yad edildiği günlerde KADEM’in 46. temsilciliğini Bayburt'ta açmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türk insanının Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de hep birlikte her konuda özveriyle çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, KADEM'in kültürel değerleri ihya etmeye aileyi kuvvetlendirmekle başladığını, insanlarda birlik duygusu oluşturmak adına birbirine rakip olan kadın ve erkek algısı yerine birbirini tamamlayan iki insan anlayışını benimsediklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler modern dünyanın kalıplarıyla şekillenmiş tek bir kadın modeli yerine, farklı kültürlerden beslenmiş, farklı kadın kimliklerinin toplumları daha da zenginleştireceğine inanıyoruz. Son dönemde Batı etkisindeki kadın tasavvurundan dolayı birtakım savrulmalar yaşamış ve bazı kalıpları benimsemeye zorlanmış olsak da huzur ve mutluluğun ancak kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmakla mümkün olduğuna inanıyoruz."

Gümrükçüoğlu, konuşmasında ayrıca, toplum hayatının her noktasında zorlayıcı şartlara göğüs gererek çalışan kadınların vatana önemli hizmetler sunduklarını, bununla birlikte dışarıda çalışmayıp ev içinde emek sarf eden kadınların da aileye ve ülke ekonomisine katkısının henüz rakamlarla ölçülemediğini belirtti.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da kadınla erkeğin toplumda hangi rolleri alacağı konusunda temel referansın İslam dini olduğu için aklımız ve gönlümüzün rahat olması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir kanun koyucunun, akademisyenin veya kadın hakları savunucusunun bize Allahuteala kadar adil davranamayacağını biliyoruz" diye konuştu.

Bayraktar, güncel kadın tartışmalarının tamamına yakınının modernite ve yanlış geleneklerden kaynaklı olduğunu ve kadının çalışmasının Peygamber Efendimizin çağında veya büyükannelerimizin tarlada aileleriyle çalıştığı günlerde sorun olmadığını dile getirdiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bu durum şimdi niye sorun hiç düşündünüz mü? Modern çağ ilk başta babayı, sonra anneyi, sonra da çocuğu para, makam, kariyer, sosyal medya ve daha birçok ayartıcı ile ailesinden koparıyorken, anne çalışmayınca tüm bu sorunların ortaya çıkmayacağını sanmak gerçekçi mi? Annelerimiz tarlada çalışırken de evle ilgilenirken de kendileri de çocukları da dört duvar arasında bir başlarına değillerdi. Ne zamanki hayat şartları insanları çekirdek aileler olarak böldü, çocuğun bakımı da annenin hayata katılımı da zorlaştırıldı. Bu zorluğu aşmak için belki büyük aile ve mahalle hayatına geri dönmeliydik. Fakat modernite çözümün kadının çocuk yapmamasında olduğunu dayattı bize. Bunu asla kabul etmeyecek olan bir kesim o zaman 'kadın çalışmasın' demeye başladı. Halbuki asıl sorun o değildi."



Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ise sivil toplum kuruluşlarının üstlendikleri sorumluluklar, gerçekleştirdikleri çalışma ve faaliyetler ile ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda önemli birer aktör haline geldiğini dile getirdi.

Açılışa, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.











