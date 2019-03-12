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Kadebostany, EskiFest 2019’a geliyor

Eskişehir’in müzik festivali EskiFest 2019 sanatçılar listesi belli oldu.

12 Mart 2019 Salı 17:27
Kadebostany, EskiFest 2019’a geliyor

Eskişehir’in müzik festivali EskiFest 2019 sanatçılar listesi belli oldu. Eskişehirspor’a destek vermesiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü müzik grubu Kadebostany, listenin başında geliyor.


Renkli görüntüleriyle tüm ülkenin hafızasında yer eden unutulmaz festival 25-28 Nisan tarihlerinde Eskişehir Mola Tesisleri’nde yapılacak. EskiFest 2019 kadrosunda, yerli müzik grupları ve sanatçıların yanı sıra tüm dünyada milyonlarca dinleyiciyi etkisi altına alan İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany de var. Geçen Eylülayında düzenlenen ve binlerce gencin doyasıya eğlendiği festivalin ardından 25-28 Nisan tarihleri arasında bir kez daha EskiFest Eskişehir‘e geliyor. Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilecek festival, bir kez daha Türk ve dünya müziğinin sevilen isimlerini müzikseverlerle buluşturacak. Athena’dan Manga’ya; Şebnem Ferah’tan Can Gox’a; Ceza’dan Selda Bağcan’a; Mor ve Ötesi’nden Duman’a pek çok isim Eskişehir Mola Tesislerinde sahne alacak.


“EskiFest’in Yepyeni Sürprizi ‘Keşif Sahnesi”


Genç müzisyenleri festival dinleyicisiyle buluşturmayı hedefleyen Keşif Sahnesi programı ilk yeteneklerini Eskişehir’de dinleyicilerle buluşturuyor. Yüzlerce başvuru arasında seçilmeyi başaran Faça, Efendi, Emre Bulut ve Luka Eskifest 2019’da müziğini binlerce gençle buluşturma fırsatı yakalayacak.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:27
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