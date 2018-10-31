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Kaddafi'nin Belçika'daki milyarlarca eurosu kayboldu

Libya'nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi yönetimine ait Belçika'daki bankalarda bulunan milyarlarca euronun kaybolduğu ortaya çıktı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
Kaddafi'nin Belçika'daki milyarlarca eurosu kayboldu

2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesinden beri Libya çalkantılı günler yaşıyor.

Ülkenin doğusunu Libya Ulusal Ordusu destekli Parlamento, batısını ise Başbakan Fayiz el-Sarac'ın BM destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti kontrol ediyor. Diğer yandan ülkenin birçok yerinde IŞİD destekli güçlerin saldırıları sürüyor.

BM tarafından soruşturuluyor

Kaddafi sonrası Libya'nın girdiği olumsuz durumla birlikte, devrik liderin ardında bıraktıkları ise tartışılmaya devam ediyor. Belçika milletvekili Georges Gilginet'in gündeme taşıdığı Belçika'da Kaddafi'ye ait hesaplardan kaybolan 5 milyar euro için zimmet iddiası BM tarafından soruşturuyor.

Gilginet, Belçika devlet kanalı RTBF'ye verdiği demeçte BM tarafından hazırlanan raporların Belçika'nın Libya fonlarının dondurulmasına ilişkin BM kararlarına uyulmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Milyonlarca euro Libya'da bilinmeyen isimlere aktarıldı''

Belçika makamlarından konuyla ilgili sınırlı bilgi aldığını fakat büyük bir skandala yol açabilecek bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Gilginet hesaplardaki milyonlarca euronun Libya'daki bilinmeyen isimlere aktarıldığını da sözlerine ekledi.

"Paralar iç savaşı finanse etmek için kullanıldı''

RTPF'de ayrıca adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılarak, kayıp paraların çok ciddi bir göç krizine sebep olan iç savaşı finanse etmek için kullanıldığı iddiasına da yer verildi.

Diğer bir BM raporu ise paranın Libya Yatırım Otoritesi tarafından tahsis edildiğini fakat bu kurumun karmaşık yapısından dolayı fonun nerelere aktarıldığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Paralar silahlı gruplara gönderildi

Rapora göre paralar sonrasında bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açan silahlı gruplara gönderildi.

Belçika'da Michel Claise tarafından başlatılan inceleme de Kaddafi'nin varlıklarının bir kısmının Libya Yatırım Otoritesi'ne gönderilmiş olabileceğini gösteriyor.

Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından BM Belçika'daki hesaplarını dondurma kararı almıştı. Fakat daha sonra bu hesaplardaki hisse senetleri ve faiz gelirlerine engel olunmadığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
  1. Ordu
  2. IŞİD
  3. Belçika
  4. Libya
  5. Parlamento
  6. Muammer Kaddafi

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    Alın size demokratik ve insan haklarının zirve yaptığı avrupa ülkesi , tüküreyim ben sizin medeniyetinize şerefsizler, Allahsız kitapsızlar medeniyet haa canınız cehenneme
  • GulbahceGulbahce2 sa önce
    Natonun libya da ne isi var?Libya tabiki natonun isidir!!!1 adam 2 replik.Seversin sevmezsin sorun degil ama bu adamin kanina bizimkilerin eli degdi maalesef
  • Şeref KazanŞeref Kazan2 sa önce
    ALLAH cc İtalyan İngiliz ve ABD köpekleri Libyalıları birbirine kırdırsın huzur bulamasınlar
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