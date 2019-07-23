0553 313 94 23

Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması

UMH'ye bağlı Adalet Bakanı Muhammed Abdulvahid Lemlum, Kaddafi döneminin son Başbakanı El-Bağdadi Ali el-Mahmudi'nin serbest bırakılmasının geçici bir karar olduğunu belirtti

23 Temmuz 2019 Salı 02:49
Kaddafi döneminin son başbakanının serbest bırakılması

TRABLUS (AA) - Libya'da Muammer Kaddafi döneminin son Başbakanı El-Bağdadi Ali el-Mahmudi'nin sağlık sorunlarından ötürü serbest bırakılmasının "hukuki" ve "geçici" bir karar olduğu açıklandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Adalet Bakanı Muhammed Abdulvahid Lemlum, Facebook'tan, cumartesi günü alınan serbest bırakma kararıyla ilgili açıklamada bulundu.

Serbest bırakma kararının, hukukun en doğru şekliyle uygulanması amacıyla alındığına dikkati çeken Lemlum, uzman doktorlardan oluşan heyetin Mahmudi'nin tedavisinin tam teşekküllü hastanede yapılması tavsiyesinde bulunduğunu ve infaz kurumları bünyesinde bu sağlık hizmetinin verilebileceği hastane olmaması nedeniyle böyle bir kararın alındığını açıkladı.

Lemlum, serbest bırakma kararının geçici olduğunu ve Mahmudi'nin iyileşmesi durumunda yeniden cezaevine gireceğini dile getirdi.

Çok sayıda Libyalı, dün ülkenin batısındaki Zuvara kentinde Mahmudi'nin serbest bırakılmasını protesto etmiş ve Tunus sınırındaki Ras el-Cedir Sınır Kapısı'na çıkan yolu kapatmıştı.

Başkent Trablus'taki mahkeme, 28 Temmuz 2015'te Mahmudi'nin de aralarında bulunduğu Kaddafi dönemi yetkililerinden 9'unun kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar vermişti.

Söz konusu yetkililere, 2011'de masum göstericileri öldürme, iç savaş çıkarma ve soykırım yapma gibi pek çok suçlama yöneltilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 02:49
  1. Kaddafi dönemi
  2. UMH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri ilişkileri görüştü
    1. ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri..
    2. Kaddafi döneminin son başbakanının..
    3. Ceylanpınar'a roket atılması
    4. HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de
    5. ABD Milli Güvenlik Danışmanı Bolton,..
    6. TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
    7. Yayalara çarpan otomobil ters şeride..
    8. İdlib’de ölü sayısı 50’ye yükseldi
    9. Takla atan otomobilde iki kişi..
    10. Gri kategoride aranan terörist teslim..
    11. Hizbullah "İsrail ile normalleşmeyi"..
    12. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    13. Sudan'da Hartum Havalimanı'ndan ilk..
    14. Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti
    15. Katil Esed ve Rusya'dan pazar yerinde..
    16. MSB'den flaş 'Ceylanpınar açıklaması:..
    17. Eljif Elmas, Napoli’de
    18. Edremit’te uyuşturucu operasyonu 2..
    19. Şanlıurfa Valisi Suriye’den atılan..
    20. MSB: “Meşru müdafaa kapsamında gerekli..
    21. Fenerbahçe, Eljif Elmas ile yollarını..
    22. Libya'daki Uluslararası Mitiga..
    23. Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2..
    24. "Kudüs'te yaşananlar tehcir ve savaş..
    25. İbrahim Kalın, ABD medyasından uyardı:..
    26. Milli Savunma Bakanlığından..
    27. Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın transferi..
    28. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
    29. Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
    30. Terör devleti İsrail şov yaptı!..
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    Ali Babacan cephesinden yeni parti için isim açıklaması
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş