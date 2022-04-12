Kadayıf böreği nasıl yapılır tarifi? Kadayıftan börek nasıl olur?
İftarın ardından çayın yanına leziz bir börek hazırlamak isteyenler ‘Kadayıftan börek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kadayıf böreği gerekli malzemeler nelerdir? Kadayıf böreği tam ölçülü | Denenmiş kadayıf böreği tarifi
Kadayıf kullanarak pratik bir börek hazırlamak isteyenler, denenmiş tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, kadayıf böreği tarifi…
Kadayıf böreği nasıl yapılır tarifi?
Malzemeler:
- 3 su bardağı süt
- 3 adet yumurta
- Yarım kangal sucuk
- Yarım kilo yaş kadayıf
- 1 paket dil peyniri
- 1 kase tereyağı
Kadayıftan börek nasıl olur?
Kadayıfın yarısını tel tel ayırıp kare bir cam tepsiye yerleştirin.
Kadayıfın üzerine küp küp doğradığınız sucukları dizin.
Sucuğun ardından ince ince dilimlediğiniz peynirleri yerleştirin.
Kalan kadayıfı ince ince ayırıp tepsinin üzerine yerleştirin.
Bir kasede 3 yumurta ve 3 su bardağı sütü çırpın.
Ardından sosu tepsinin üzerine gezdirin.
Tereyağını ise eritilip böreğin üzerine gezdirin.
Ardından tepsiyi buzdolabına yerleştirin.
Arzu ederseniz bir gece böreği dinlendirin. Daha hızlı pişirmek istiyorsanız en az 3-4 saat böreği dinlendirmekte fayda var.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında börek kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.