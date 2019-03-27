Kaçmaya hazırlanan FETÖ’cüler Hatay’da yakalandı Hatay’da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı.

Hatay’da hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 5 FETÖ firarisi, istihbarat ekiplerince yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalandı. Yanlarında can yelekleri bulunan zanlıların kaçma hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

Haklarında İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2’si kadın toplam 5 FETÖ zanlısı, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan zanlıları suçüstü yakalayan ekipler, 5 adet can yeleği ve örgüt içi haberleşmede kullanılan dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şahsın hücre evlerinde gizlenmek için kod isimleriyle kendilerini tanıttıkları öğrenildi Emniyette sorgulamaları tamamlanan Z.T. ve B.A. adlı kadınlar ile M.T., R.K. ve M.K., Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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