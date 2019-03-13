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Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 15:29
Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, kaçmak isterken evinin balkonunda yakalandıktan sonra tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve iki yıldır aranan Bekir D'nin, Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi.

Ekipler, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla eve operasyon düzenledi.

Şüpheli, jandarma görevlisince yasal hakları yüzüne okunduğu sırada balkona yönelerek kaçma girişiminde bulundu.

Zanlı, kaçamadan evin balkonunda yakalanarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir D, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:29
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