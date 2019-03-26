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Kaçmaya çalışan hırsızı eşarpla etkisiz hale getirdiler

Adana’da iki kişi tuvalet havalandırmasından hırsızlık için girdikleri ev içerisinde, ikamet sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Bir şüpheli evde yaşayanlar tarafından eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirildi. Diğer hırsızlık şüphelisi şahıs, polis tarafından yakalandı

26 Mart 2019 Salı 06:31
Kaçmaya çalışan hırsızı eşarpla etkisiz hale getirdiler

Adana'da ilginç bir hırsızlık girişimi yaşandı. 

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin tuvalet havalandırmasından 2 kişi hırsızlık için içeri girdi. İHA'nın haberine göre; içeri giren iki hırsızın ev sahipleri ile karşılaşması üzere kavga çıktı.

Evde çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen bir hırsızlık şüphelisi, ikamet sahipleri tarafından eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Diğer şüpheli kurusıkı tabanca ile havaya ateş açarak kaçtığı sırada polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 06:31
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