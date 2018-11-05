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Kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit'te enselendi

TEM Otoyolu İzmit geçişinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli enselendi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:25
Kaçmak isteyen PKK'lılar İzmit'te enselendi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü üyeliğinden aranan ve Yunanistan'a kaçmak üzere Şırnak'tan yola çıkan 4 kişinin Kocaeli güzergahını kullanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 15.00 sularında İzmit Gültepe Mevkii İstanbul istikametinde aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.A'nın, 2005 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, bu silahlı faaliyetler sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu ve Kuzey Irak'ta bulunan Mahmur kampında örgüt tarafından tedavisinin yaptırılarak bacağına protez takıldığı öğrenildi. Ayrıca S.A.'nın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Terör amaçlı örgüte üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyet'te işlemleri tamamlanan S.A. ve kaçmasına yardım eden eşi P.A. ile İ.A, ve M.A. isimli şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:25
  1. Şırnak
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. PKK

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