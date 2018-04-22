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Kaçmak isterken askeri bölgede 'Hudut Kartallarına' yakalandı

"Hudut  Kartalları", Yunanistan'a kaçma girişimindeki terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

22 Nisan 2018 Pazar 09:25
Kaçmak isterken askeri bölgede 'Hudut Kartallarına' yakalandı

"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olduğu  iddiasıyla bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı. 

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.

Yakalanan D.A'nın (22) terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi.

D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 09:25
  1. Edirne
  2. PKK
  3. Yunanistan

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