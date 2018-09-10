Kaçkar Dağları'na mevsimin ilk karı düştü

Rize-Artvin ve Erzurum il sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları'nda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin inmesinin ardından 2 bin 700 rakımdaki yaylalara kar yağdı.

Yetkililer kar yağışının başlamasıyla yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlardan köylerine dönmelerini istedi. Bunun üzerine Çamlıhemşin yaylalarında bulunanlar hayvanlarını köylere indirmeye başladı.

Öte yandan Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Osman Aslan, Alper Kaplan ve Turgay Kuruçaylıoğlu, kar yağışına rağmen Kaçkar Dağları'nın en yüksek ikinci zirvesi olan 3 bin 711 metre yüksekliğindeki Verçenik Tepesi'ne iki günlük uğraşın ardından tırmandı.

Osman Aslan yaptığı açıklamada, kar yağışı altında zorlu bir etap gerçekleştirdiklerini belirtti.