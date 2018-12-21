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Kaçırıldığını sanıp taksiden atlayan kadın hayatın kaybetti

Yozgat'ta, hastaneye gitmek için bindiği taksiden kaçırıldığını sanarak atlayınca ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Aralık 2018 Cuma 17:18
Kaçırıldığını sanıp taksiden atlayan kadın hayatın kaybetti

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden 17 Aralık'ta Yozgat'a gelen ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitmek için bindiği taksiden, kaçırıldığını zannederek atlayıp ağır yaralanan Derya Geçimli (40), tedavi gördüğü aynı hastanede yaşam mücadelesini kaydetti.

Geçimli'nin cenazesi, ikindi vakti Akdağmadeni Merkez Haseki Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, olaydan sonra polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan taksi şoförü A.Ö, Cumhuriyet Başsavcılığına ifade için çağrıldı. Adliyede ifade veren A.Ö, savcılıkça adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hareket halindeki araçtan atlamıştı

Yozgat Şehir Hastanesi önündeki duraktan 17 Aralık'ta taksiye binen Geçimli, 11 Haziran'da yeni yerine taşınan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eski binasını geçtikten sonra kaçırıldığını düşünerek bir anda paniklemiş ve Sanayi Sitesi Kavşağı yakınında hareket halindeki taksinin arka kapısından atlamıştı. Ağır yaralanan Geçimli, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:18
  1. Yozgat
  2. Akdağmedeni

YORUM YAZ

  • Şehir hastaneleriŞehir hastaneleri1 sa önce
    Neden yüce dağ başlarına kuş uçmaz kervan geçmez it gezmez yerlere şehir dışına yapılır. Arazimi yok şehir göbeklerinde yoksa rantiye hizmetmi

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