Kaçırılan tanker Malta Limanı’na ulaştı Akdeniz’de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı’na getirildi.

Akdeniz’de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Malta ordusu tarafından kontrol altına alınarak Malta Limanı’na getirildi.

İstanbul Tuzla’dan kalkarak Libya’nın Trablus limanına doğru yol alan Palau bayraklı “Elhiblu 1” isimli tanker dün denizde mahsur kalan 108 göçmeni kurtardıktan sonran hedefi olan Trablus’a doğru yola çıktı. Ancak Afrika’ya geri dönmek istemeyen göçmenler, geminin kontrolünü ele geçirerek gemiyi Malta Adası’na doğru çeviri. Malta ordusu tarafından kontrol altına alınan tanker Malta Limanı’na getirildi.

Öte yandan gemide Türk kaptan, 4’ü Hint ve biri Libyalı 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Geçtiğimiz aylarda, yardım gemilerine limanları kapatan ve kayıt dışı göçe savaş açan İtalya Başbakanı Matteo Salvini, "Bunlar mülteci değiller, korsanlar. Dürbünlerle sadece İtalya’ya bakıyorlar. Bu açıkça organize suçtur" açıklamasını yapmıştı.

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