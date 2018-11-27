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Kaçırılan Suriyeli kadın, polis tarafından kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Suriye uyruklu H.A. adlı kadını alıkoyarak eşini de tehdit ettiği iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 13:14
Kaçırılan Suriyeli kadın, polis tarafından kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Suriye uyruklu H.A. adlı kadını alıkoyarak eşini de tehdit ettiği iddia iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu S.A. ve eşi H.A, aralarında Suriyeli tanıdıklarının da bulunduğu 6 kişi tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra S.A'yı serbest bırakan şüpheliler, eşi H.A'yı alıkoydu ve 15 bin lira para istedi.

Serbest bırakılan ve eşi için fidye istenen S.A, polise giderek yardım istedi.

S.A'nın verdiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Imad.A, Zhad.A, S.E, O.B, H.E. ve F.E'yi yakalayarak gözaltına alırken, evin bir odasında tutsak edilen H.A'yı da kurtardı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Zhad A. ve Imad A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:14
  1. çorlu
  2. kaçırılma
  3. Suriyeli kadın

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