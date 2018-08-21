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Kaçırılan gence işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriyeli genci kurtarmak için güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Zanlıların, kaçırdıkları gence yaptıkları işkenceyi video kaydına alarak aileye gönderdiği ortaya çıktı.

21 Ağustos 2018 Salı 15:17
Kaçırılan gence işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da fidye için kaçırılan 21 yaşındaki Suriye uyruklu genci kurtarmak için operasyon düzenlendi. Polisleri karşısında gören fidyeci, suç ortağı kadını bıçakla rehin aldı. 2 saat süren müzakereden sonra 2 fidyeci gözaltına alındı. Zanlıların kaçırdıkları gence yaptıkları işkenceyi kameraya alarak aileye gönderdiği ortaya çıktı.

50 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİ

Esenyurt'ta 29 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda babasına ait cep telefonu dükkanında çalışan Servat Mervan, yolda yürürken yanına yaklaşan bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Bir gün sonra Servat Mervan'ın ailesini arayan bir kişi talihsiz gencin işkence edilirken çekilen videolarını göndererek 50 bin dolar istedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Talihsiz gencin babasının polise başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine kurtarma ve müzakare timi polisleri yaptıkları incelemede Servat Mervan'ın kaçırıldığı aracın kiralık olduğunu tespit etti. Polis otomobili kiralayan kişiyi tespit ederek peşine düştü.

SUÇ ORTAĞI KADINI 2 SAAT BOYUNCA REHİN ALDI

Kısa süre sonra şüphelinin izi Küçükçekmece'de bulundu. Polis şüpheli Musab E.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören şüpheli yanında bulunan suç ortağı olan Ela Y.(20)'yi rehin alarak binanın çatısına çıktı. Hem kendisini hem de kadını öldüreceğini söyleyen şüpheli 2 saat boyunca polise direndi. Ancak daha sonra polisler tarafından etkisiz hale getirilen Musab E. ile rehin aldığı suç ortağı Ela Y. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 15:17
  1. İstanbul
  2. Suriye
  3. Esenyurt
  4. Küçükçekmece

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