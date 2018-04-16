Kaçırılan gazeteciler öldürüldü!

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Santos, CNN’e verdiği mülakatta, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan 3 kişinin, bu grup tarafından ülkeye getirildiğini kabul etti.

Santos, Ekvador’un El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve şoförünün, Kolombiya’da infaz edildiğini belirtti.