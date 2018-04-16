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Kaçırılan gazeteciler öldürüldü!

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekvador’da ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçıran silahlı grubun, rehineleri Kolombiya topraklarına getirdikten sonra öldürdüğünü bildirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:07
Kaçırılan gazeteciler öldürüldü!

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Santos, CNN’e verdiği mülakatta, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan 3 kişinin, bu grup tarafından ülkeye getirildiğini kabul etti. 

Santos, Ekvador’un El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve şoförünün, Kolombiya’da infaz edildiğini belirtti. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:07
  1. kaçırılan gazeteci
  2. Kolombiya
  3. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)
  4. Ekvador

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