Kaçırılan gazeteciler öldürüldü!
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekvador’da ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçıran silahlı grubun, rehineleri Kolombiya topraklarına getirdikten sonra öldürdüğünü bildirdi.16 Nisan 2018 Pazartesi 07:07
Kolombiya basınındaki haberlere göre, Santos, CNN’e verdiği mülakatta, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan 3 kişinin, bu grup tarafından ülkeye getirildiğini kabul etti.
Santos, Ekvador’un El Comercio gazetesinin 2 muhabiri ve şoförünün, Kolombiya’da infaz edildiğini belirtti.
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