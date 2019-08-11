Kaçırılan 10 Türk denizci yurda dönüş yaptı Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan 10 denizci bu sabah Türkiye'ye dönüş yaptı.

Kurtarılan 10 Türk gemici, helikopterlerle Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinden ülkenin başkenti Abuja'ya getirilmişti. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürülen gemiciler, bu sabah Türkiye'ye getirildi. 16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

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