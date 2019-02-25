Kaçarken çamura saplanan hırsızlık şüphelisi yakalandı Edirne'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli , kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir iş yerinden 21 bin 750 lira çaldığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu şüpheli, kaçarken çamura saplanması sonucu vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde, süt toplama merkezinden motosikletiyle kaçarak çıkan bir kişiyi takip eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Türkmenistan uyruklu G.P. olduğu belirlenen şüpheli. köylülerin ve devriye ekibinin takibi sonucu. boş arazide çamura saplanmış vaziyette yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalındığı iddia edilen 21 bin 750 lira bulundu. Gözaltına alınan G.P, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.