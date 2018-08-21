Kaçan kurbanları drone ile buldular

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yünlüce köyünde, kesim için bekletilen 2 koç, sahiplerinin fark edemediği esnada kaçarak kayboldu. Bunun üzerine hayvan sahipleri kaybolan koçların bulunması için Elazığ Belediyesi sokak hayvanlarını yakalama timi ve jandarmadan yardım istedi.

Hayvanlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile yapılan arama sonucu bulundu.

Koçlar, sahiplerine teslim edildi.