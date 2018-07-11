Ceylan Özgül: Kedicik demeyin!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bu sabah saatlerinde Adnan Oktar ve örgütüne karşı düzenlenen operasyonda Adnan Oktar da dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adnan Oktar’ın yanından ayrılan Ceylan Özgül ise Twitter’dan ‘kedicik’ diye tabir edilen kadınların çoğunun silahlarla gezdiğini yazdı.

İşte Ceylan Özgül’ün o tweeti;

"Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim."