Kaçan hırsızları mahalle sakinleri yakaladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerineteslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi’nde gece 03.00 sıralarında hırsızlık yapmak isteyen 4 şahıs mahalle muhtarı Nedim Yılmazer tarafından fark edildi. Hırsızların kaçması sonrasında mahalle sakinleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheli ve çaldıkları 3 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve 1 adet bisiklette vatandaşlar tarafından bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Diğer şüpheli ise kaldığı evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hırsızlardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahs yaşının küçük olması ve daha öncesinde suç kaydı bulunmamasından dolayı tutuksuz yargılanarak ailesine teslim edildi.