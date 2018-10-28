Kaçan 3 PKK'lı parmak izi bıraktı

Enis Yıldırım'ın haberine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde büyük bir zayiat veren PKK, bölgeye takviye güç olarak 3 terörist göndermişti. Bir süre önce bölgeye geldiği belirlenen teröristlerin, kış üslenmesinden vazgeçtiği ortaya çıktı. Erzincan üzerinden Tunceli kırsalına dönmek için harekete geçen teröristler, evlerden gıda maddesi çalınca parmak izi bıraktı. Kaçan teröristler Erzincan'ın Tatlısu köyü kırsalında jandarma birlikleriyle çatışmaya girdi. Kaçmayı başaran teröristler, Erzincan ile Tunceli kırsalında aranıyor.





GELENLERİ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bir süre önce bölgeye geldiği belirlenen 3 teröristin bıraktıkları parmak izi kimliklerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Yaptıkları gıda hırsızlığı sonucu parmak izi bırakan teröristlerin Akif Mardin kod adlı Şahin Önen ve Rezzan kod adlı Gürkan Düz ile Agir kod adlı İranlı olduğu tespit edildi. Bölgede kalan 4 teröristin 2'sinin Giresun kırsalında 2'sininise Gümüşhane kırsalında olduğu ve uzun süredir hiçbir görüşme yapmadıklarını belirlendi.



ONLARIN AYLARDIR SESİ ÇIKMIYOR

İki grup halinde bölgede saklanan ve kış üstlenmesine gitmeyi planladığı belirlenen teröristlerden Giresun kırsalında bulunun Rojhat Ankara kod adlı Rahman Sümer, Rızgar Colemerg kod adlı Reşit Ertuş'tan uzun süredir hareket olmadığı belirlendi. Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan ve İranlı Kawa kod adlı teröristin ise Gümüşhane ve Trabzon kırsalında saklandığı ve arama çalışmalarının gece gündüz sürdüğü öğrenildi.