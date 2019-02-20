Kaçakları taşıyan araç, sulama kanalına düştü: 1 ölü, 11 yaralı Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen kazada, Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü B.E. öldü, 11 kişi yaralandı.



Kaza, Gala Gölü mevkisindeki İpsala- Enez karayolunda meydana geldi. Enez'den İpsala yönüne giden B.E. yönetimindeki 34 BF 7819 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü B.E. olay yerinde yaşamını yitirirken, araçla Yunanistan'a geçmek isteyen Bangladeş uyruklu 11 kaçak göçmen yaralandı. Kaçaklar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. B.E.'nin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.



Tedavilerinin ardından taburcu edilen kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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