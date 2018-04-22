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Kaçakçılık ve teröre karşı teknelere kamera

İstanbul sularında teröre ve kaçakçılığa karşı önemli bir güvenlik kararı alındı.

22 Nisan 2018 Pazar 08:53
Kaçakçılık ve teröre karşı teknelere kamera

Acente tekneleri olarak bilinen, gemiden limana veya limandan seyir hâlindeki gemilere kumanya ve personel gibi taşımalar yapan teknelere zorunlu kamera takılması kararı verildi. Söz konusu kararın geçtiğimiz dönemde İstanbul sularında kaçakçılık faaliyetlerini ve terör örgütü mensuplarının transferini engellemek için güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesine ilişkin yapılan bir toplantıda gündeme geldiği ifade ediliyor. Alınan karar doğrultusunda, teknelerin iç ve dış bölgelerine yıl sonuna kadar kamera sistemi kurulacak. Ayrıca kamera kayıtları 1 ay süreyle saklanacak. Karar, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yazılan bir yazıyla ilgililere aktarıldı.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:53
  1. İstanbul
  2. boğaz
  3. tekne turu

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