Kaçakçılık suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkarında çeşitli Kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:56
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkarında çeşitli Kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve göçmen ve insan ticareti suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, suç işlemek için örgüt kurmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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